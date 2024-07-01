قائمة مطالب من الطلاب إلى الحكومة المرتقبة.. دورات وتكنولوجيا وفرص عمل

مطالبات عدة تمناها طلاب المراحل التعليمية المختلفة من الحكومة المرتقبة، إذ يرغب طلاب الثانوية العامة في تغيير النظام الدراسي الحالي وجعل الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، بينما يطالب البعض بضرورة إدخال التقنيات التكنولوجية الجديدة في الدراسة لمواكبة سوق العمل، وهذا ما رصدته «الوطن» في استطلاعها لآراء الطلاب.

عبر عدد من الطلاب عن مطالبهم من الحكومة المرتقبة، ومن بينهم مؤمن محمد طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة أسوان، الذي طالب بتوفير الأدوات المناسبة للطلاب مثل التقنيات التكنولوجية الجديدة والمنصات التعليمية التي تساعدهم على البحث والتطوير واكتساب المعلومات ومواكبة التطوير التكنولوجي لتحسين جودة التعليم.

وطالب «مؤمن» أيضا الحكومة المرتقبة، بتوفير فرص عمل للطلاب بعد الدراسة والدورات التدريبية المناسبة، فضلًا عن فتح مجالات جديدة لتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات الملائمة للدخول إلى سوق العمل بسهولة.

وتحدث الطالب إبراهيم قابيل، بالفرقة الثانية بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، عن مشكلة الطلاب الدارسين في جامعات روسية، مطالبًا الحكومة بالنظر إليهم بعد عودتهم إلى مصر، وعدم الربط بين عدد الساعات التي حملوها نتيجة "المقاصة" والساعات الدراسة الصيفية للعام الحالي، وأيضًا مساواتهم بطلاب الجامعات المصرية: «نفسي الحكومة المرتقبة تبص للطلاب اللي جايين من برا مصر ومحولين ويتساووا بطلاب الجامعات المصرية من حيث المنهج وعدد ساعات الدراسة».

وقالت حبيبة بدري الطالبة بالصف الثاني الثانوي، إنها تأمل من الحكومة المرتقبة بأن يتم تسهيل نظام الثانوية العامة الحالي وتوفير المذكرات والأسئلة كافة التي تساعدهم على فهم المناهج الدراسية بدلا من الاعتماد على الدروس الخصوصية: «نفسي الحكومة تعدل نظام التعليم الجديد، وبلاش الأسئلة التعقيدية اللي بتكون من برا المنهج عشان نعرف ننجح وندخل الجامعات».