رئيس «مصر أكتوبر»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة للتعاون في كل المجالات

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فرصة للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة، ويمكنها زيادة هذه العلاقات، من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم، والانتقال المنظم للعمالة.

الاستثمارات الأوروبية

أكدت «مديح»، في بيان، أن مؤتمر الاستثمار فرصة لزيادة الاستثمارات الأوروبية بقطاع الصناعة المصري، وزيادة تواجد المنتجات المصرية في أوروبا، مشيرة إلى أن حضور مئات المستثمرين الأوروبيين في شتى القطاعات، ومنها الصناعة يدعم الفرص الاستثمارية بمصر.

جذب الاستثمارات الأجنبية

أشارت إلى أن الحكومة والقيادة السياسة، توليان اهتماما خاصا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذلك وضعت البنية التحتية الأساسية، وهيأت المناخ العام للاستثمار، ما جعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن الجانب الأوروبي أكد أهمية مصر، باعتبارها بوابة لدخول أفريقيا، ومن خلال الشراكة سيتم فتح أسواق أفريقية.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مثل هذه المؤتمرات، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل الفرص الصناعية والاستثمارية الموجودة في مصر، والعمل على الاستثمار فيها، لافتة أن مصر لديها كل المقومات الجاذبة للاستثمار.

وثمنت «مديح» كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت ذاته، معلنا توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بقيمة 18.7 مليار يورو، مع تحالفات وشركات أخرى على هامش المؤتمر.