باسم لطفي: عزم الحكومة المرتقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستنعكس على المواطن

ثمَّن باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إعلان مصدر حكومي مسؤول عن عزم الحكومة الجديدة التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

جميع توصيات الحوار الوطني تتعلق ببناء الإنسان

وقال مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذه الخطوة ستنعكس على المواطن المصري بشكل مباشر، لأن جميع توصيات الحوار الوطني تتعلق ببناء الإنسان ومواجهة التضخم واستقرار الأسعار والتنمية وتحفيف الأعباء وكلها أشياء تهم المواطن من الدرجة الأولى، وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم الأسعار.

الشارع المصري يترقب اختيارات شخصيات لها القدرة على وضع روشتة حلول ضد التحديات الاقتصادية

وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هناك آمالا كبيرة من قبل أعضاء الحوار معلقة على الحكومة الجديدة في تكثيف وتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض، لافتا إلى أن الشارع المصري يترقب اختيارات شخصيات لها القدرة على وضع روشتة حلول ضد التحديات الاقتصادية، وتُحافظ على الاستقرار المجتمعي؛ اعتمادا على تنمية الإنسان من جهة، ووضع وتحديد الأهداف التنموية المطلوبة لمواجهة ملفات مثل ارتفاع الأسعار والحد من التضخم المتزايد.