«تعليم متميز ومناهج مطورة».. مطالب أولياء الأمور من الحكومة الجديدة

مطالب عدّة وضعها خبراء وأولياء أمور على طاولة وزير التعليم في الحكومة المرتقبة، على رأسها تطوير المناهج وسد عجز المعلمين، لتحقيق آمال الطلاب وأولياء أمورهم في تعليم مميز يضاهي المستويات العالمي، ويثمر عن خريج كفء قادر على العمل في أي مكان بالعالم.

«الوطن» ناقشت مطالب الخبراء وأولياء الأمور بشأن المنظومة التعليمية، واستطلعت آمالهم من الحكومة الجديدة، في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على وضع التعليم في مقدمة الأولويات، ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري.

تطوير شامل للمناهج

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، تحدّث عما يحتاج إليه التعليم المصري من الحكومة الجديدة، وتتمثل في تطوير شامل في جميع المناحي، على رأسها تطوير المناهج صفوف المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتعرف على نواحي القوة فيها ودعمها ونواحي القصور لمعالجتها.

الخبير التربوي أكد لـ«الوطن»، أنّ تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على رأس المطالب، ثم التطوير الشامل لمناهج المرحلة الثانوية، فضلا عن بناء المزيد من المدارس والفصول لتقليل كثافة الفصول الدراسية بما يتوافق مع المعدلات العالمية.

سد العجز في المعلمين

«سد العجز في المعلمين» أحد مطالب «شوقي» للحكومة الجديدة، خاصة أنّ العجز يزيد سنويا مع إحالة أعداد كبيرة من المعلمين إلى المعاش وعدم تعيين بديل لهم، على أن يتم استكمال العجز بإعطاء الأولوية للصفوف الأكثر احتياجا والمقررات التي بها عجز واضح، فضلا عن إعادة الدور التربوي والتعليمي للمدرسة مرة أخرى، والذي يتحقق من خلال كل من بناء مزيد من المدارس وسد عجز المعلمين.

تعميم التصحيح الإلكتروني

وطالب الخبير بإحداث تحول رقمي في العملية التعليمية، من خلال تبكير تسليم التابلت للطلاب من المرحلة الإعدادية، وتعميم استخدام التصحيح الإلكتروني، وإنشاء مزيد من المنصات التعليمية، والتوسع في التعليم الأون لاين قدر الإمكان، والتطوير المهني للمعلمين في الخدمة على التكنولوجيا الحديثة وعلى التوجهات الحديثة في نظم الامتحانات والتقييم، وتطوير الكتاب المدرسي وتوفير عناصر الجذب فيه، بما يقلل اعتماد الطلاب على الكتب الخارجية.

مطالب أولياء الأمور من الحكومة الجديدة

«التعليم شهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، الذي كان حريصا على بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته وإبداعه».. بهذه الكلمات بدأت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، حديثها عن التعليم وأمنياتها بشأنه من الحكومة الجديدة.

«الحزاوي» كشفت عن مطالبها من الحكومة الجديدة، وتتضمّن تناسب المناهج الدراسية مع عدد الأيام الفعلية للعام الدراسي، وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وسرعة تفعيل رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، ووضع حلول جذرية لمشكلة عجز المعلمين.

مطالب «الحزاوي» تضمّنت أيضا السعي لإطلاق مشروع قومي لبناء المدارس بالشراكة مع رجال الأعمال لحل مشكلة الكثافة العالية للفصول، التي تؤثر بشكل كبير على جودة التعليم، وتقنين وضع السناتر ووضعها تحت إشراف الوزارة، والحفاظ على سعر الحصة كما هي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وسرعة تفعيل مجاميع الدعم المدرسية للشهادات قبل بداية العام الدراسي لتشجيع الطلاب على الالتحاق بها، متابعة: «يجب أن تكون مجموعات الدعم بسعر تنافسي عن سعر السنتر لجذب الطلاب إليها».

مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تحدّثت أيضا عن حوكمة المدارس الخاصة، وتفعيل وسيلة رقمية سريعة للشكاوى من تجاوزات المدارس، وتفعيل نظام التقسيط للمصاريف، وعمل خطة لتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي، ورفع جودة الكتاب الدراسي نظرا لفقره وعدم وجود تدريبات كافية أو طريقة عرض المعلومات بشكل غير مرتب وغير شيّق، إضافة إلى وضع خطة تسليم تابلت أولي ثانوي قبل بداية العام الدراسي نظرا لاعتماد طالب المرحلة الثانوية عليه في الاطلاع على الكتب المدرسية التي توقف طباعتها ورقيا، والاطلاع على ما وفرته الوزارة عبر المنصات، والسيطرة على الغش في الامتحانات التي أصبحت ظاهرة مستفحلة في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، ما يقضي بدوره على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.