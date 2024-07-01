ماذا يطلب المواطن من الحكومة الجديدة؟.. أهالي كفر الشيخ يجيبون

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشكيل الوزاري الجديد، ووجه العديد من المواطنين في محافظة كفر الشيخ عدة طلبات إلى الحكومة المرتقبة.

الاهتمام بالشباب

وطالب محمد عوض، محامٍ، الحكومة المرتقبة بضرورة الاهتمام بعنصر الشباب، وتوفير فرص العمل لهم، مع بحث عمل إعانة شهرية للشباب تُساعدهم على تلبية متطلباتهم، وأيضاً الاهتمام بأصحاب المعاشات أسوةً بالموظفين.

وأكد محسن علي، مُعلم، إنّه يجب على الحكومة المرتقبة السيطرة على السوق، ومكافحة الاحتكار والتضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مع الاهتمام بالصناعة والزراعة، وفتح مصانع جديدة، لتوفير فرص عمل للشباب، وأيضاً الاستمرار في استصلاح الأراضي.

جذب الاستثمارات

وأشار أبو الفتوح عثمان، بالمعاش، إلى ضرورة تركيز الحكومة المرتقبة على جذب، وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، في إطار تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحّبت علا رياض، أستاذة جامعية، بتشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، متمنيةً التوفيق لها في مهامها، وتحقيق إنجازات جديدة وخاصةً في ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبةً بضرورة الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي، والاستعانة بالخبراء من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير حياة أفضل للمواطنين كافة.