عمرو درويش: الحكومة المرتقبة ستحرص على التوسع في ملف تمكين المرأة

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب عملت على تأهيل السيدات خلال المرحلة الماضية، فضلا عن مبادرة «المرأة تقود»، التي شملت عددا كبيرا من العناصر النسائية لتدريبهن وتأهيلهن، متوقعا أن يستمر هذا الأمر مع الحكومة الجديدة.

التوسع في ملف تمكين المرأة

أضاف في مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم رضوى حسن عبر فضائية «DMC»، أنه سيكون هناك توسع أكبر حول مسألة تمكين المرأة، من خلال نواب الوزراء والمحافظين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون هناك تمثيل أكبر للمرأة، في مجلسي الشيوخ والنواب القادمين.

ملف الإصلاح الاقتصادي

عن ملف الإصلاح الاقتصادي، أوضح عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد شك حول كون الملف الاقتصادي يشكل الأولوية القصوى في الوقت الحالي.

وواصل: «الرئيس السيسي وجه رئيس الوزراء والحكومة القادمة، بأن يكون الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي يجب على الحكومة الاهتمام بها بشكل كبير جدا، إذ أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على مسألة التغيير في الوزارات، أو دمج بعضها، أو التوسع فيها وزيادة صلاحياتها».