«اتحاد الصناعات» يبحث مع الغرف التجارية سبل تمكين المرأة اقتصاديا 

عقدت لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات، برئاسة رنا جمالي اجتماعًا مشتركًا، مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة ريم صيام لبحث آفاق التعاون المتبادل بين رائدات الأعمال والتنسيق، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وبعد كلمتها الترحيبية بعضوات المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، نوهت رنا جمالي عن أهمية عقد مثل تلك اللقاءات بين كيانات صاحبات الأعمال بالمؤسسات المحلية؛ لنقل الخبرات والتجارب الناجحة.

تمكين المرأة اقتصاديا

كما أعربت ريم صيام عن سعادتها بعقد هذا اللقاء المشترك، ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع ممثلات الغرف التجارية والصناعية، بهدف مَدّ جسور التواصل والتعاون وتبادل الآراء والخبرات، وبناء الشراكات بين سيدات ورائدات مجتمع الأعمال المحلي، بما يسهم في توفير منظومة أعمال ديناميكية والنهوض بدور المرأة في القطاع الخاص، وتمكينها لتصبح شريكًا في التنمية الاقتصادية.

شارك في الاجتماع رئيسات المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال في عدد من الغرف التجارية المصرية وممثلي الغرف الصناعية، الذين شاركوا وجهات نظرهم وخبراتهم لإثراء المناقشات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستدام والمُثمر بين رائدات الأعمال.

شهد الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعقد شراكات وأنشطة مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العم للغرف التجارية المصرية، برئاسة ريم صيام و لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات برئاسة رنا جمالي.

ناقشت لجنة سيدات الأعمال في اتحاد الصناعات مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تمكين المرأة و تعزيز مشاركتها المجتمعية.