افتتاح وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى حوش عيسى، اليوم، بحضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام الإدارة العامة للشؤون العلاجية والخدمات المكملة.

افتتاح وحدة إذابة للجلطة الدماغية في البحيرة

وحسب بيان صادر عن محافظة البحيرة، جرى تجهيز وحدة إذابة الجلطة بعربة طوارئ ومونيتور، وجهاز تنفس صناعي وسرير عناية مركزة.

فيما جرى افتتاح وحدة السموم المجهزة بـ 3 سراير، و4 مونيتور، و2 سرير عناية مركزة، وجهاز تنفس صناعي، وعربة طوارئ، بالإضافة لافتتاح وحدة العناية المتوسطة المجهزة بعدد 3 سراير، و3 أجهزة مونيتور .

من جهتها، أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة، لتقديم وتوفير خدمات طبية في كافة التخصصات، وخاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والموضوعات الطارئة .

وأشارت إلى أن افتتاح الوحدة السابعة لإذابة الجلطة الدماغية بحوش عيسى بمثابة فخر لجميع أهالى البحيرة، وليس حوش عيسى فقط، لافتًا إلى إمكانية تقديم الخدمة للمحافظات المجاورة أيضًا، حيث تقدم الخدمة مجاناً للمرضى .

8 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية

أشار الدكتور أحمد الجميل إلى أن هناك 7 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية، بمستشفيات كفر الدوار العام ، وإيتاي البارود المركزي، ورشيد، وصدر دمنهور، وإدكو المركزي، والمحمودية المركزى، وحوش عيسى المركزي، كسبق لأول مرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لوجود وحدة بمستشفى دمنهور التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ليصبح عدد الوحدات بمحافظة البحيرة 8 وحدات.