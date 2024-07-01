ممثلو «مون دراجون» العالمية في جولة بمصنع كوبريسي إيجيبت ومدرسة ابدأ ببدر

استقبل أعضاء مبادرة «ابدأ»، اليوم، إينيجو البيزوري رئيس الشؤون العامة العالمية بمجموعة «مون دراجون» الإسبانية، والوفد المصاحب له، وعددا من ممثلي السفارة الإسبانية في مصر، بمصنع «كوبريسي إيجيبت» بمدينة العاشر من رمضان، والذي أنشئ بالشراكة مع شركة «Copreci» الإسبانية التابعة لمجموعة مون دراجون العالمية، ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز للبوتاجاز في مصر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، ممثلا في شركة «فريش إليكتريك».

يأتي ذلك استمرارا لسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية.

واصطحب أعضاء مبادرة «ابدأ»، «إينيجو» في جولة داخل المصنع، والتقى خلالها بمديري الإنتاج وعدد من العمال، لتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي ختام جولته التفقدية، اجتمع «إينيجو» مع أعضاء مبادرة «ابدأ»، والمهندس هاني فهمي المدير التنفيذي لمجموعة فريش إليكتريك، وذلك لاستعراض خطط التشغيل الحالية والمستقبلية للمصنع، ومناقشة سبل التعاون المشترك.

واستهل «إينيجو» حديثه بالإشادة بجهود مبادرة ابدأ، والتعاون المثمر بينها وبين شركة «كوبريسي» الإسبانية، كما أشار إلى رغبتهم في زيادة الاستثمارات في مصر، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها مناخ الاستثمار بمصر.

وفي سياق متصل، اصطحب أعضاء مبادرة «ابدأ»، «إينيجو ألبيزوري» أثناء زيارته لمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في بدر، والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، وذلك للاطلاع على نموذج جديد من مدارس التعليم الفني التي تم تطويرها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقا للمعايير الدولية لتصبح مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في مدينة بدر من أوائل المدارس التي سيتم اعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية.

وأعرب «إينيجو البيزوري» عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا بتجربة «ابدأ» الرائدة في إطلاق نموذج جديد من مدارس التعليم الفني في مصر، كما أشار إلى بحث إمكانية تبادل المعرفة والخبرات للتوسع في تكرار هذه التجربة وتطوير مزيد من المدارس المتخصصة في المجالات المختلفة.

جدير بالذكر أن شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة «مون دراجون» الإسبانية أمس، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بهدف تعميق أوجه التعاون في عدد من القطاعات، من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة وغيرها، وتطوير قطاع الصناعة وخلق اقتصاد تنافسي قوي يحقق رؤية مصر 2030.