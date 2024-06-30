«ابدأ» توقع بروتوكولا مع «مون دراجون» على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بروتوكول تعاون مع مجموعة «مون دراجون» الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، ما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم، حيث وقع البروتوكول الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وإينيجو البيزوري رئيس الشؤون العامة العالمية بمجموعة «مون دراجون» العالمية.

وأشارت الدكتورة أماني خلال كلمتها إلى أنّ التعاون هو أولى ثمار نجاح الشراكة بين ابدأ وشركة COPRECI الإسبانية، ويعد بمثابة الشرارة الرئيسية لتشجيع مجموعة «مون دراجون» العالمية على زيادة استثماراتها في مصر بقطاع الصناعة وقطاعي التعليم الفني والتدريب التقني.

جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكدت سعي مبادرة «ابدأ» الدائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة، ما يساعد في إحلال الواردات وتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

شهد التوقيع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفير الإسباني بمصر البارو إيرانتو، ومانيو بوسكيه ممثل المديرية العامة المفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية.

يذكر أنّ شركة ابدأ لتنمية المشروعات نجحت في عقد شراكة مع شركة COPRECI الإسبانية التابعة لمجموعة مون دراجون، التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء مصنع «COPRECI EGYPT» ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز للبوتاجاز في مصر، بالتعاون مع القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة «فريش إليكتريك».

وتصل طاقة المصنع الإنتاجية إلى أكثر من 10 ملايين صمام أمان غاز سنويا، كما تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 8 ملايين يورو، وجار حاليا التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يُذكر أنّ مجموعة «مون دراجون» هي أكبر شركة قابضة صناعية في العالم، حيث تمتلك أكثر من 100 منشأة إنتاجية خارج إسبانيا في أكثر من 150 دولة حول العالم.