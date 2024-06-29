توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»

حققت المبادرة الوطنية «ابدأ» لتوطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية، مجموعة من الانجازات والتي تحقق نجاحات باهرة على مختلف محاور عملها، ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بمبادرة «ابدأ»، أهم انجازات المبادرة.

محور الشراكات

استطاعات مبادرة ابدأ جذب استثمارات ضخمة وإقامة كيانات صناعية جديدة بإجمالى 1.23 مليار دولار، وتوطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، وفقًا للصفحة الرسمية لمبادرة «ابدأ».

محور دعم الصناعة

تم تذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لمشروعات صناعية والتى تقدر حجم استثماراتها 23 مليار جنيه فى 8 قطاعات صناعية مختلفة.

محور التدريب والبحث والتطوير

تأهيل الكوادر المصرية بقطاع الصناعة وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب الفني والمهني.

جدير بالذكر أنه جرى إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.