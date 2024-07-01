حادث مأساوي في شوارع كوريا الجنوبية.. «وقوع ضحايا ومصابين»

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية، سول، اليوم، حادثًا مروعًا تمثل في دهس سيارة لحشد من المارة أمام مبنى بلدية المدينة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».

حادث كوريا الجنوبية

ولا يزال الغموض يحيط بدوافع حادث الدهس المروع الذي وقع أمام مبنى بلدية سول، حيث تواصل الشرطة عمليات البحث عن أي معلومات قد تُساعد في كشف ملابسات الواقعة.

وكشفت قناة «واي تي إن» الإخبارية الكورية الجنوبية، أن السيارة اصطدمت بسيارتين أخريين، قبل أن تنحرف عن مسارها وتصطدم بحشد من المارة على ممر المشاة أمام مبنى البلدية.

لم يقتصر مشهد الحزن والألم على حادث الدهس المروع الذي وقع أمام مبنى بلدية سول، بل برزت أيضًا لحظات إنسانية مشرقة تُظهر شجاعة رجال الشرطة وتفانيهم في إنقاذ الأرواح، فقد كان هناك ضابط شرطة يُجري عملية إنعاش قلبي رئوي لشخص مُصاب على الأرض في موقع الحادث.