نقيب الإعلاميين: الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية البحث عن حلول غير تقليدية للتحديات

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة تجاه المجتمع، إذ تتحمل عبء البحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والتي تعد انعكاسا لمشكلات وأزمات عالمية.

واستكمل سعدة: لذلك لابد أن يكون هناك استمرار في المصارحة والتعاون والتشاور مع المواطن بشأن تلبية احتياجاته، والحلول المقترحة من قبل الحكومة للتعامل مع الأزمات.

وأضاف سعدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: هناك اقتراح بأن تكون هناك لغة تواصل بين الوزارات والمواطنين ومع المتخصصين لاستقبال الحلول والأطروحات والمقترحات من الجميع، لأننا جميعا في مركب واحد ودولة واحدة ونعيش نفس الظروف وتجمعنا الدولة المصرية، فيجب علينا جميعا أن نكون شركاء في القادم لهذا الوطن».

مضيفا: «يجب أن تكون هناك تنمية المستدامة تساهم في بناء الدولة الجديدة».

وتابع نقيب الإعلاميين: أنه على الحكومة الجديدة أن تسير بالتوازي مع مواجه التحديات والاستمرار في التنمية الشاملة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، لأنهما محورين أساسيين لابد أن يضعهم أي مسئول أو وزير قادم في حقيبته خلال الفترة المقبلة.

وشدد طارق سعدة، على ضرورة العمل على استمرار تجويد الخدمة التعليمية والصحية المقدمة للمواطن، باعتبارهما أهم ملفين موجودين خلال الفترة المقبلة، وهما الشغل الشاغل للجميع، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات اليومية من الخدمات «الإنترنت، الكهرباء، الغذاء، السلع التموينية»، وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار.