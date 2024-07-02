رئيس «قضايا الدولة» يهنئ المستشار عبد الراضي أحمد بتوليه رئاسة النيابة الإدارية

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار عبد الراضي أحمد صديق بمناسبة تعيينه رئيسًا للنيابة الإدارية، بما يعزز دورها القضائي ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة في مصر.

وأوضح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، عن تمنيات الهيئة بدوام التوفيق والسداد للمستشار عبد الراضي أحمد صديق، في قيادة هيئة النيابة الإدارية، لتأديتها بشكل مثالي لواجباتها القانونية والقضائية كإحدى الهيئات القضائية الرئيسية في مصر.