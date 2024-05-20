نقابة المهندسين: البدء في خطوات التحول الرقمي وتوزيع أعضاء المجلس على اللجان

أعلنت نقابة المهندسين المصرية برئاسة طارق النبراوي، أبرز القرارات لجلسة اجتماع مجلس نقابة المهندسين المصرية بجلسته رقم 33، وشملت القرارات عدد من المحاور أبرزها بدء العمل في الخطوة الأولى من خطة التحول الرقمي للنقابة العامة وإسناد أعمال الاستشاري الخاصة بتنفيذ المشروع للشركة التي سبق الترسية عليها بالمجلس السابق.

قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين

ووافق مجلس نقابة المهندسين في جلسته السادسة على إعادة طرح إسناد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وفرش مصيف مرسى مطروح على 3 جهات وفقا لما يلي:

- أمر إسناد عاجل لأعمال تطهير الشاطئ واللاند سكيب والفرش.

- أمر إسناد آجل للأعمال المدنية.

- قيام النقابة العامة بالأعمال الخاصة بالتوريدات والأجهزة الكهربائية.

كما وافق المجلس على عدد من القرارات منها تشكيل لجنة للإشراف على أعمال الإسناد والتوريدات لمصيف مرسى مطروح، ورفض استقالة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل أول النقابة، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد السابقة في تشكيل اللجان الاستشارية والقيد والمعادلات بالشعب الهندسية، تفويض هيئة المكتب بإعداد مقترح لممثلي النقابة بالشركات المساهمة بها بصفة مؤقتة وعرضه على مجلس النقابة لحين انعقاد الجمعية العمومية.

توزيع أعضاء مجلس النقابة

وأضاف بيان النقابة أنه جرت الموافقة على مقترح توزيع أعضاء مجلس النقابة على هيئة مكاتب اللجان المختلفة (الرئيس- الوكيل- المقرر- المقرر المساعد)، وأخذ الخطوة الأولى من خطة التحول الرقمي للنقابة العامة وإسناد أعمال الاستشاري الخاصة بتنفيذ المشروع للشركة التي سبق الترسية عليها بالمجلس السابق، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة جدوى شراء حصة إضافية في أسهم شركة المهندس كار.