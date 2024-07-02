حدث ليلا.. ارتفاع عدد قتلى وجرحى الاحتلال إلى أكثر من 4 آلاف ووباء يهدد مليار شخص

شهد العالم أحداثًا متلاحقة في الساعات الأولى من صباح اليوم، فقد تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في حربه ضد قطاع غزة، فيما تواجه روسيا احتمالية التصادم في حرب مع إسرائيل، وبالنسبة للصحة، أصدر علماء تحذيرًا عاجلًا من انتشار مرض قاتل يهدد مليار شخص حول العالم.

ارتفاع قتلى جنود الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الجنود القتلى والجرحى إلى 4 آلاف و649 منذ السابع من أكتوبر، بما في ذلك 2018 شخصًا أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة، حسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

تل أبيب قد تصطدم في حرب ضد الدب القطبي

في خطوة قد تثير توترات دبلوماسية حادة، يلوح في الأفق احتمال قيام إسرائيل بتسليم أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» لأوكرانيا، هذا التحرك دفع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى إصدار تحذير صارم، مشيرًا إلى «عواقب سياسية» خطيرة إذا تم هذا التسليم، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»

ووجه «نيبينزيا» تحذيرًا شديد اللهجة لإسرائيل خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وقال: «إنها خطوة تحمل عواقب سياسية معينة»، مشددًا على خطورة القرار المحتمل من وجهة نظر موسكو.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن أي تسليم للأسلحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى تدميرها، بغض النظر عن الجهة التي تقدم المساعدة لكييف.

مرض قاتل يهدد مليار شخص حول العالم

حذر تقرير صادر عن «إيكو بيزنس» من انتشار أمراض خطيرة كانت في السابق محصورة في مناطق جغرافية محددة، وذلك مع ازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض.

ويُشير التقرير إلى مثال مقلق وهو مرض التيفوس، الذي تم رصده لأول مرة مؤخرًا في دولة بوتان الجبلية، وهو مرض كان مُقتصرًا في السابق على المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض من مخاطر الإصابة بمرض «التيفوس» شديد الخطورة، والذي ينتشر عن طريق عث اليرقات التابعة لعائلة «تروبيكوليداي»، وتشمل أعراض التيفوس ما يلي:

حمى شديدة

قشعريرة

صداع

آلام في الجسم والعضلات

تغيرات عقلية (في بعض الحالات) قد تتراوح بين الارتباك والغيبوبة

على الرغم من أن التيفوس المقشر كان يُعتبر تاريخيًا محصورًا في منطقة «مثلث تسوتسوجاموشي» في آسيا والمحيط الهادئ، التي تتميز بالرطوبة الشديدة والغطاء النباتي الكثيف، إلا أن هذه المنطقة تشهد الآن توسعًا كبيرًا، وهذا التوسع يعرض أكثر من مليار شخص لخطر الإصابة بالمرض، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد مع مرور الوقت.