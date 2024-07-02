عاجل: روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل.. «باتريوت» قد يشعل حربا جديدة

تلوح في الأفق أزمة دبلوماسية حادة مع احتمال تسليم الاحتلال الإسرائيلي أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» لأوكرانيا، إذ حذّر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من «عواقب سياسية» في حال تم ذلك، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

تحذير شديد اللهجة

وأطلق «نيبينزيا» تحذيرًا شديد اللهجة لإسرائيل، خلال مؤتمر صحفي بشأن تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر: «هذه خطوة ذات عواقب سياسية معينة، مُشددًا على خطورة القرار المحتمل من وجهة نظر موسكو».

وأشار مندوب روسيا الدائم لحدي الأمم المتحدة، إلى أن أي تسليم للأسلحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى تدميرها، بغض النظر عن جهة المساعدة التي تُقدمها لكييف.

أنظمة دفاع جوي من نوع «باتريوت»

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، بوجود مناقشات سرية بين مسؤولين من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا، حول إمكانية نقل 8 أنظمة دفاع جوي من نوع «باتريوت» من ملكية تل أبيب إلى كييف.

جدير بالذكر أن إسرائيل لم تُقدّم أي أسلحة لأوكرانيا حتى الآن، واكتفت بتقديم المساعدات الإنسانية.