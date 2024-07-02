محافظة القاهرة: تخفيض إنارة الشوارع بنسبة 75%.. وترشيد إضاءة إعلانات الطرق

أكدت محافظة القاهرة اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة لتنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن، ووجهت رؤساء الأحياء والجهات المختصة بتطبيق تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% مع الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، واتخاذ ما يلزم تجاه الإعلانات المضيئة الموجودة أعلى العقارات والطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وغلقها في التاسعة مساء.

استخدام لمبات موفرة

وأشارت المحافظة إلى أهمية التزام الأندية الرياضية وملاعب كرة القدم والصالات المغطاة باستهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات وملاعب كرة القدم، مع ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني والمرافق التابعة للمحافظة والغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقِب انتهاء وقت العمل الرسمي، فضلا عن استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة المُنشآت الحكومية والتابعة للمحافظة.

مواعيد المحلات التجارية

وشددت على التزام المحلات التجارية والورش والمولات والمطاعم بمواعيد غلق المحلات من أول يوليو، مع مناشدة الأنشطة التجارية بخفض الإضاءة القوية على واجهة المحلات أثناء مواعيد العمل، وفصل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال.