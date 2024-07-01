أول يوم.. تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية بالقاهرة والجيزة

أعلنت محافظتا القاهرة و الجيزة، بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في الشوارع والميادين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، الأول من يوليو، والذي سيستمر حتى 26 سبتمبر 2024.

عمليات الغلق للمحلات التجارية شملت شوارع الملك فيصل والعشرين ببولاق الدكرور، التزاما بالمواعيد المحددة في العاشرة مساء كل يوم، لتخفيض استهلاك الكهرباء.

مواعيد غلق المحلات

الجدير بالذكر أن مواعيد غلق المحلات تبدأ من أول يوليو عام 2024م وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، على أن تكون مواعيد عمل المحلات التجارية من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، مع مد العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ساعة لتغلق فى الحادية عشر مساءً.

مواعيد المولات

أما مواعيد عمل المولات سيكون يومياً من العاشرة صباحاً والغلق الثانية عشر منتصف الليل، مع زيادة العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون الغلق في الواحدة صباحاً.

وفيما يخص مواعيد المطاعم و الكافيهات والبازارات، فستكون من السادسة صباحاً حتى الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.