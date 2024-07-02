أستاذ آثار: «تل العمارنة» كانت عاصمة الدولة في عهد إخناتون

أكد الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بجامعة القاهرة، أن المنطقة الأثرية تل العمارنة واحدة من أهم المواقع الأثرية في محافظة المنيا، وتقع شرق النيل، مشددًا على أن تل العمارنة مسمى حديث للمنطقة والاسم القديم «أخيتاتون» وهي العاصمة التي أنشأها إخناتون.

رمز للعقائد الثورية

وشدد «بدران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، على أن المنطقة الأثرية «تل العمارنة» رمز للعقائد الثورية، وكانت هي العاصمة حتى وفاة إخناتون، موضحًا أن توت عنخ آمون أقام فترة بسيطة في تل العمارنة وبعدها انتقل للعاصمة «طيبة».

وأشار إلى أن تل العمارنة تضم العديد من المعالم الأثرية، وهي عبارة عن عدد من القصور، أهمها قصر الجنوب وبه أروع القطع الأثرية لأنها تمثل الطبيعة من أشجار ونباتات وصخور، وما سُجل على الجدران من أحداث على مر الزمن.