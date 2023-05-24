قعدة عصاري وكوباية شاي.. الألمان يتوافدون على آثار تل العمارنة وبني حسن

استقبلت محافظة المنيا، وفدا سياحيا من دولة ألمانيا، لتفقد المناطق الأثرية والمعالم السياحية المتنوعة، ومنها آثار تل العمارنة بديرمواس وبنى حسن الشروق بأبو قرقاص، وذلك للاطلاع على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية في المحافظة تستقبل وفوداً من جميع الجنسيات، ويتم تسهيل جميع الإجراءات أمام الزوار وتوفير الأجواء الملائمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية الرائعة التي تضمها المحافظة.

وفد ماليزي يزور منطقة البهنسا الأثرية

كما استقبلت منطقة آثار البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا، وفدا من دولة ماليزيا، لزيارة العديد من المعالم الأثرية المميزة، مثل منطقة السبع بنات ومسجد ومقام سيدى على الجمام، وبعض مقابر الصحابة وشجرة السيدة مريم، وذلك للاطلاع على تاريخ الحضارة الإسلامية القديمة.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة، بما في ذلك منطقة آثار الأشمونين، شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن التي تقع جنوب مدينة المنيا بمسافة 20 كيلومترًا، ومنطقة دير جبل الطير التي تشتهر بأنها واحدة من مسارات رحلة العائلة المقدسة.

كما تشتهر المحافظة بمنطقة آثار البهنسا التي تقع على بعد 16 كيلومترًا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة تعود للعصر اليوناني الروماني، وتضم الكثير من البرديات التي ترجع لتلك الحقبة الزمنية، وتُلقب هذه المنطقة بـ«البقيع الثاني» لكثرة الصحابة الذين استشهدوا فيها خلال الفتح الإسلامي.

تطوير القطاع السياحي في المنيا

يشار إلى أن المنيا تعمل على تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبيتها السياحية، وتهدف إلى جذب الزوار من مختلف الجنسيات للاطلاع على تاريخها الغني والاستمتاع بمعالمها الأثرية المتنوعة.

وتسهل محافظة المنيا كل الإجراءات أمام الزوار وتوفر الأجواء الملائمة لقضاء وقت ممتع ومفيد، بما في ذلك توفير الخدمات السياحية اللازمة والإرشادات السياحية المناسبة، حيث تعد محافظة المنيا بوابة مهمة لاكتشاف تاريخ مصر العريق واستكشاف ثقافتها وتراثها الغني.