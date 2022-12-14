«آثار مصر الوسطى»: نسعى لضم تل العمارنة إلى قائمة التراث العالمي قريبا

أكد الدكتور جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطى، مواصلة الجهود لضم منطقة تل العمارنة إلى قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، بعد الكشف الأثري الكبير عن مجموعة من الحلي الذهبي عن طريق البعثة المصرية الإنجليزية التابعة لجامعة كامبريدج.

نقل الحلي الذهبية إلى المتحف المصري بالتحرير

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن «البعثة الإنجليزية تعمل في تل العمارنة منذ عام 1978، وتؤدي عملا عظيما، مثل إعادة ترميم المعابد المبنية بالطوب اللبن».

وأضاف أن «البعثة تعمل في الجبانة الشمالية منذ عام 2018، والتي كانت مخصصة لعوام الشعب في عهد أخناتون، وعثر فيها على أكثر من دفينة، آخرها العثور على الحلي الذهبية، وجار نقلها إلى المتحف المصري القديم في ميدان التحرير».

3 قطع عقد كامل من الذهب

وأشار السمسطاوي إلى أن «الحلي الأخيرة التي عثر عليها في تل العمارنة تتكون من 3 قطع عقد كامل من الذهب، ما يدل على أن فترة حكم إخناتون في الأسرة الثامنة عشرة شهدت استقرارا كبيرا، ما يبشر بوجود مجموعة أخرى من الاكتشافات، ونتعاون مع المجلس الأعلى للآثار لضم تل العمارنة إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي قريبا».