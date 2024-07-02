محافظة القاهرة: فتح التحويل بين المدارس إلكترونيا حتى نهاية الشهر

أكدت محافظة القاهرة أن باب التحويلات بين المدارس مفتوح إلكترونيا حتى نهاية الشهر الجاري، مع مد فترة التقديم لمرحلة رياض الأطفال حتى 15 يوليو، وذلك عبر موقع الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة، ضمن إجراءات التقديم للعام الدراسي 2024-2025

خطوات التحويلات المدرسية

وأشارت إلى أن خطوات التقديم على التحويلات المدرسية تتضمن الدخول على البوابة الإلكترونية للمحافظة، والضغط على لوحة الخدمات، واختيار خدمة التعليم الأساسي، ثم التحويلات المدرسية، وتظهر قائمة تعليمات مديرية التعليم بالقاهرة لتنظيم عملية التحويل يجب قراءتها ،وبعدها الضغط على استمرار، ثم تظهر قائمة اختيارات وهى استمارة طلب التحويل، طباعة التحويل، الاستعلام عن نتيجة التحويل، ولتقديم طلب التحويل المدرسي، يجب الضغط على استمارة طلب التحويل وملء البيانات المطلوبة والضغط على التالي، ويستكمل ولي الأمر طلب التحويل ويضغط على «التالي» لتأكيد الطلب، ويتم إجراء التحويل بين المدارس من الرابط هنا.

طلبات التحويلات الإلكترونية

وأوضحت المحافظة أن طلبات التحويلات بين المدارس تتم إلكترونيا، من خلال موقع المحافظة، وغير مسموح بالتقديم الورقي، ويتم التحويل داخل نطاق محافظة القاهرة.