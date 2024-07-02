أمريكا تسحب 40 نوعا من السبانخ بسبب بكتيريا قاتلة.. ما أعراض الليستيريا المستوحدة؟

على الرغم من كونها غنية بالحديد ومليئة بالفوائد الصحية؛ إلا أن الساعات الماضية كشفت عن مفاجأة صادمة للسكان في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قرار سحب 40 نوعًا من السبانخ المحفوظة من الأسواق نظرًا لاحتوائها على بكتيريا قاتلة، وهي «الليستيريا المستوحدة» التي تسبب أضرارًا بالغة تصل إلى الوفاة، ما القصة؟

سحب 40 نوعا من السبانخ المعلبة

في الساعات الماضية، حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من أكثر من 40 نوعًا من السبانخ المحفوظة بعد أن تبين أن بعضها يحتوي على بكتيريا الليستيريا القاتلة، كما استدعت شركة سولاتا فوودز، التي يقع مقرها في نيويورك، 7 علامات تجارية من أكياس «السبانخ الطازجة» لأنها قد تكون ملوثة ببكتيريا الليستيريا المستوحدة، وهي المسببة لمرض الليستيريا.

كانت العلامات التجارية المدرجة هي «Solata وGaia وFull Circle وFarmer Direct وUncle Vinny's وBogopa وBulk»، ولم يتم الإبلاغ عن أي أمراض.

وحسب «الديلي ميل»، فإنه جرى اكتشاف التلوث بعد أخذ عينات من وزارة الزراعة في ولاية نيويورك، وكشف التحليل عن وجود بكتيريا الليستيريا المستوحدة في كيس يزن 9 أونصات من سبانخ بوجوبا الطازجة.

علامات الإصابة ببكتريا الليستريا

بحسب موقع «هيلث لاين» تعد الليستريا، والتي تسمى أيضًا داء الليستريات، هي عدوى خطيرة تحدث بسبب تناول الطعام الملوث ببكتيريا الليستريا المستوحدة.

يمكن العثور عليها في البيئات الرطبة والتربة والمياه والنباتات المتحللة والحيوانات، ويمكنها البقاء على قيد الحياة في التبريد وغيره من إجراءات حفظ الأغذية، وتوجد عادة في الحليب غير المبستر، والأجبان الطرية، والأطعمة الجاهزة للأكل، مثل السندويشات المعبأة مسبقًا.

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الليستيريا نوع من البكتيريا الضارة، وتوجد في منتجات الألبان، والجبن غير المبستر أو الطعام الملوث، موضحًا: «خطورتها أنها تسبب الإجهاض للحوامل، وتتمثل طرق الوقاية منها في تناول منتجات مبسترة».

أما علامات الإصابة ببكتيريا الليستريا كالتالي: