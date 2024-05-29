أسهل طريقة عمل فطائر السبانخ بالجبنة.. مقبلات لذيذة

فطائر السبانخ من الوجبات السهلة والاقتصادية التي لا تعتمد على مكونات كثيرة، فيمكن للأمهات الاستفادة منها وتقديمها لأطفالها في حالة أنهم لا يحبون تناول السبانخ في أي شكل واضح والاستفادة من جميع عناصرها الغذائية الصحية، وهي اختيار سهل ولا تحتاج لمجهود كبير أو وقوف في المطبخ لوقت طويل، لذا نقدم لكِ وصفة سهلة لطريقة عمل فطائر السبانخ بالجبنة على خطى الشيف غادة التلي، في برنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض على قناة cbc sofra.

المقادير

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ.

للحشو:

2 كوب من السبانخ الطازجة المفرومة.

كوب من الجبنة

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

بيضة

خطوات العمل

- الخطوة الأولى لعمل فطائر السبانخ قومي بخلط الخميرة الجافة بالماء الدافئ، واتركيها لمدة 5 دقائق وفي الخلاط، ضيفي باقي المكونات والخميرة واخلطيهم ثم اعجنيها 10 دقائق حتي تتشكل العجينة على شكل كرة، ثم ضعيهعها في إناء مدهون بالزيت، وغطيها بإحكام.

- الخطوة الثانية: اتركي العجينة حتى تعلو ويتضعف حجمها، ولتحضير الحشوة واعصري ماء السبانخ ثم قطعيه لقطع صغيره، بعدها ضعي السبانخ في وعاء مع باقي مكونات الحشوة واخلطيهم جيدًا، وابدأي في تقسيم الحشوة للحصول على حشوة متساوية لكل قطعة من العجين، وضعي العجينة على سطح الرخامة المرشوشة بالقليل من الدقيق.

- الخطوة الثالثة: قطعي العجينة لقطع متساوية، ثم شكلي كل قطعة على شكل كره وخذي كل كرة ولفيها إلى مربع رفيع وضعي القليل من الحشوة في المنتصف ووزعيها بالتساوي، واتركي مساحة فارغة في كل مكان.

- الخطوة الرابعة: تأكدي من الغلق جيدًا على الحشوة، ثم اطهيها في مقلاة ساخنة في القليل من الزيت مع التقليب باستمرار حتي يصبح لونها ذهبي.