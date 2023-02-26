10 نصائح للتخلص من حب الشباب.. أبرزها تناول السبانخ والبرتقال

يعاني قطاع كبير من مشاكل مختلفة في البشرة، وأثبتت الدراسات أن حوالي 85% من المراهقين والشباب يعانون من حب الشباب، ويغفل الكثير منهم أن النظام الغذائي الجيد، يساهم في التقليل من فرص ظهور حب الشباب على البشرة، وإليكم بعض النصائح للتخلص من حب الشباب.

يبدأ حب الشباب في الظهور عندما تتبع الأشخاص نظاما غذائيا غير صحيا، فالوجبات السريعة والحلويات والرقائق المملحة، تحتوي على نسبة منخفضة من المعادن والفيتامينات، كما أن وضع الشخص لبعض الكريمات أو مستحضرات العناية بالبشرة دون اللجوء إلى طبيب مختص، يساهم بشكل كبير في زيادة ظهور حب الشباب على البشرة، ومن أهم النصائح للتخلص من حب الشباب وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية» تناول المكسرات، واللحوم الخالية من الدهن، والدواجن الخالية من الجلد لاحتوائهم على عنصر هام وهو «الزنك»، وشرب كمية كافية من الحليب خالي الدسم والزبادي، والحصول على البيض خلال وجبة الإفطار لاحتوائه على فيتامين «أ»، الذي يساعد على الحفاظ على بشرة صحية، وتناول الخضروات كالسبانخ، والفواكة كالمانجا، البرتقال، والمشمش، كما ينصح الأطباء بإتباع نظامل غذائيا يحتوي على كميات كافية من الدهون غير المشبعة.

نصائح التخلص من حب الشباب

ومن أهم نصائح التخلص من حب الشباب، الابتعاد عن بعض الأكلات ومنها «الأرز الأبيض»، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز» عن موقع «شيفايندس»، فعلى الرغم من كونه مادة مغذية ومليئة بالكربوهيدرات، إلا أنه يعد غير مناسبا للأشخاص التي تعاني من حب الشباب، إذ أنه يساهم في زيادة نسبة السكر في الدم، وهو ما يساعد في زيادة نسبة الالتهابات وبروز حب الشباب، وينصح بتناول الأرز البني كبديل للأرزالأبيض.

أفضل النصائح للتخلص من حب الشباب

ونصحت الدكتور مروة دهب، أخصائي أمراض جلدية، في حوار لها على قناة «cbc سفرة»، في برنامج «هي وبس»، مع الإعلامية رضوى الشربيني، بضرورة الخضوع لبعض التحاليل الطبية للتأكد من عدم وجود أي خلل في الهرمونات أو أي نقص في الفيتامنات، ومن خلال الكشف الطبي يمكن إتباع الشخص كورس علاجي خاص بالفيتامين الناقص لديه، ومع مرور الوقت ستبدأ الحبوب بالاختفاء.

نصائح للتخلص من حب الشباب

وأوضحت أخصائي الأمراض الجلدية، أنه من الضروري توجه الشخص إلى الطبيب فور ظهور الحبوب في وجهه، لأن تأجيل ذلك يسبب مع الوقت ظهور حفر أو بقع في البشرة، والتي يصعب علاجها، وتأخذ الكثير من الوقت لتعود البشرة لطبيعتها، موضحة أن المدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى سنة، أما علاج الحبوب في بداية ظهورها يكون من شهر إلى شهرين كحد أقصى.