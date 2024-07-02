كتلة الحوار تطالب الحكومة المرتقبة بإعادة هيكلة الاقتصاد واستقرار الأسعار

طالب الدكتور باسل عادل، رئيس كتله الحوار، الحكومة المرتقبة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة و سريعة.

مطالب كتلة الحوار من الحكومة الجديدة

وقال «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكومة الجديدة عليها إعادة هيكلة الاقتصاد، متمنيًا أن تضم الحكومة قيادات حزبية وشخصيات عامة يجري اختيارها على حسب الكفاءات الوطنية.

الوضوح بين الحكومة والشعب

وأشار، إلى ضرورة الوضوح بين الحكومة الجديدة والشعب، وتحديد المبررات والمسوغات والمنطلقات الفكرية لتوجهات الحكومة، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية ينعكس تأثيرها على المواطن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وسرعة إنجاز بين الوزارات وتطبيق سياسة «مجموعة العمل» بين الوزارات المتشابهة في الأعمال، فضلا عن خلق حقائب وزاريه للملفات الحيوية والضرورية، وتوزيع موظفي دواوين الوزارات بينها وبين بعض يصبح هاما في ظل حاله من عدم التوازن الإداري الملحوظ، لافتا إلى أن دمج الوزارات المتشابهة من أولى أطروحات كتلة الحوار على الحكومة الجديدة.

وأكد، أنه يجب على الحكومة الجديدة سرعة إنجاز معاملات المواطنين في ظل سياسات الرقمنة، لذا يجب أن تكون هناك منصة رقمية فعالة بين الحكومة والمواطنين، مع ضرورة تبني الحكومة مخرجات الحوار الوطني.