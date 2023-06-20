رئيس شركة «أوراق مالية»: هيكلة الاقتصاد بعد «30 يونيو» انعكست إيجابيا على البورصة

قال سامح العزب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن خطة الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو انعكست إيجابيا على البورصة المصرية، متابعا: «شهدنا طفرات في مؤشرات البورصة الرئيسية سواء EGYX 30 أوEGYX 70 أوEGYX 100، إذ إن مصر في سنة واحدة شهدت صعودا بنسبة 100%».

ارتفاع رأس المال السوقي

وأضاف «العزب»، خلال حواره في برنامج «مال وأعمال»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن رأس المال السوقي ارتفع بشكل كبير إذ وصل لقرابة تريليون جنيه، وهذا نتيجة جهود الدولة في مجال تحسين الاقتصاد، مشيرا إلى أن عمليات التعويم وإعادة طرح الجنيه المصري بقيمته الحقيقية ساهم في إعادة تسعير الأسهم المصرية، وهذا ما انعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي وحجم النشاط.

وتابع: «طرح شركتنا الذي كان بقيمة 6.8 مليار جنيه جذب شريحة كبيرة للغاية من المستثمرين الأجانب الجدد الذين دخلوا السوق المصرية لأول مرة، ولا يزالون فيها، وهذا يؤكد الطفرات الهائلة التي شهدتها البورصة المصرية».