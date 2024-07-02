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هآرتس: الجيش الإسرائيلي ينوي إنهاء القتال في غزة دون التوصل لصفقة تبادل

كتب:

عمرو حسني
11:35 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهاء القتال في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يأتي هذا بعد مشاركة آلاف المستوطنين بـ تل أبيب أمس الاثنين، في مؤتمر «حان الوقت» للمطالبة بوقف الحرب على غزة وعقد صفقة تبادل أسرى.

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لنحو 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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