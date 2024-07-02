عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة المرتقبة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن

قال النائب كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشعب المصري لديه وعي كبير، ويتفهم أن الدولة في مرحلة بناء، لذا يجب على الحكومة المرتقبة أن تعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين.

توفير الدعم الكامل للمواطن

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب على الحكومة المرتقبة إيجاد المقترحات والحلول للمشكلات الحالية، وأن تعمل جاهدة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، والخروج من تلك الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي محليًا وإقليميًا.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأشار إلى ضرورة عمل الحكومة المرتقبة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق الاستفادة الكبيرة للمواطن، موضحًا أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يجب على الدولة الإسراع في إيجاد الحلول لها، لتحقيق التنمية الاقتصادية.