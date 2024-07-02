حزب «التجمع»: الحكومة الجديدة مطالبة بتطوير منظومتي الصحة والتعليم

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن المطلب الأساسي من الحكومة الجديدة والمهم الذي يجب أن تسعى إليه وتحققه، هو كسب الرضا الشعبي عن أدائها وسياساتها، وأن تكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، بما يتفق مع الآمال العريضة لبناء الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الجميع.

وشدد «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها، الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يملك المواطن ترف الاستغناء عنها في حياته اليومية، فضلا عن كبح جماح التضخم، بتكثيف الرقابة الفعالة على الأسواق، والتصدي لجشع بعض كبار التجار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

ملف بناء الإنسان المصري

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، على أهمية تجاوز الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، بتعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، بتوطين الصناعات خاصة تلك التي تتوافر مدخلاتها محليًا، ووضع خطة واضحة وجادة للارتقاء بالصناعات التحويلية، ورفع معدلات العائد من قوة العمل في الناتج القومي الإجمال، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلا عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي.

وتطرق «فؤاد» إلى أهمية ما جاء في خطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، وهو ما يستدعي وضع برامج تنفيذية للتنمية البشرية، ودعم قدرات ومهارات المقبلين على سوق العمل، وتطوير منظومتي الصحة والتعليم.

الحكومة الجديدة

وثمن مساعد رئيس حزب التجمع، ما تضمنه خطاب التكليف، من ضرورة الاهتمام بملفات الثقافة والتنوير، وتنمية الوعي الوطني، وتطوير الخطاب الديني، لترسيخ معنى المواطنة، قائلا: «لو أنصفت الحكومة بتنفيذ هذه التكليفات، ستترك بصمتها كحكومة تاريخية في تلك اللحظة الفارقة من عمر البلاد».