انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق.. الفول يتراجع 4 جنيهات

أكدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الشاي والزيوت والمكرونة والفول والبيض والعدس، وعدد من منتجات الألبان في الأسواق، أبرزها المسلي البلدي والجبن الرومي.

انخفاض أسعار الفول والدقيق في مصر

شهد سعر الفول المعبأ عبوة الكيلو انخفاضا اليوم، بمقدار 4 جنيهات دفعة واحدة، ليسجل سعر كيلو الفول المعبأ 55 جنيهًا، فيما انخفض سعر الفول المعبأ المجروش لعبوة الكيلو بمقدار 3.55 جنيه، مسجلا 57 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ بمقدار 0.98 جنيه للكيلو، ليسجل 25 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار العدس والبيض

شهد سعر العدس المعبأ الصحيح انخفاضا بواقع 5.25 جنيه، ليسجل 63 جنيها، فيما انخفض سعر العدس الأصفر بواقع 2 جنيه مسجلا 68 جنيها، بينما انخفض سعر كرتونه البيض البلدي بواقع 6 جنيهات، مسجلا 164 جنيها في الأسواق.

انخفاض أسعار الشاي والزيت في مصر

كما سجَّل سعر كيلو الشاي انخفاضا بمقدار 8.58 جنيه للكيلو، مسجِّلا 248 جنيها للكيلو في الأسواق، بينما انخفض سعر الزيت عباد الشمس بمقدار 5 جنيهات، مسجلا سعر 91 جنيها للتر الواحد، فيما انخفض سعر لتر زيت الذرة لعبوة 1 لتر بمقدار 4 جنيهات، مسجلا 111 جنيها للتر.

انخفاض أسعار المسلي البلدي

انخفض سعر المسلي البلدي بواقع 7 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو منها 336 جنيها، بنسبة انخفاض بلغت 1.88%.

انخفاض أسعار الجبن

شهدت سعر الجبن الشيدر للكيلو انخفاضا بواقع 11 جنيها، ليسجل سعر الكيلو منه 319 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الجبن الرومي 248 جنيها، بانخفاض بلغ 6 جنيهات، وبالنسبة لسعر كيلو الجبنة البيضاء فقد سجل 122 جنيها للكيلو، بانخفاض بلغ 4 جنيهات من سعر الكيلو.

انخفاض أسعار اللبن المجفف

شهد سعر كيلو اللبن المجفف انخفاضا بواقع 4 جنيهات من سعر الكيلو، ليسجل 108 جنيها، وبنسبة انخفاض بلغت 3.25%.