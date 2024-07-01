أستاذ اقتصاد: 5 ملفات رئيسية على رأس أولويات الحكومة الجديدة

أوضح الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، خمسة ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأولوية أمام الحكومة الجديدة، تتلخص هذه الملفات في حل مشكلة الكهرباء، ضبط الأسعار، التعليم والصحة، تنمية الصناعة، ودعم القطاع الخاص.

وقال الدكتور عبد العظيم في تصريحات لـ«الوطن» إن هذه الملفات تتلخص في خمسة عناوين رئيسية، وهي ملف الكهرباء وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، وهو ما وعد رئيس الوزراء بحله في القريب العاجل، يليه ملف الأسعار، حيث توجد مشكلة في التوازن بين دخل المواطن وأسعار المنتجات، ما يستدعي الرقابة على الأسعار، كما أن لملف التعليم والصحة أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، ونأمل من الحكومة الجديدة تنفيذ كافة الوعود حتى يشعر المواطن بمصداقيتها، ويجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

الصناعة قاطرة التنمية الحقيقية

وبيّن «عبد العظيم»، أن الملف الرابع هو الصناعة، لأنها القاطرة الحقيقية للتنمية، ويجب التركيز على الصناعات التي نحظى فيها بمزايا نسبية وخامات أولية وأيدٍ عاملة، فالاهتمام بالصناعات التصديرية ضروري لإنشاء صناعات تحل محل الواردات وتوفر فاتورة الاستيراد، وبالتالي توفير العملة الأجنبية.

تشجيع الصادرات المصرية

وأشار إلى ضرورة تشجيع الصادرات المصرية لأسواق خارجية تحظى فيها الصناعات المصرية بقبول كبير، وأهم تلك الصناعات هي صناعة الملابس الجاهزة، المنسوجات، الأدوية، والسجاد، وذلك بجانب تشجيع الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص، وقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك أولوية كبيرة واهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص.