باحث: الإخوان حاولوا ابتلاع الدولة وخروج المصريون في 30 يونيو لحظة فارقة

قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن تحرك الشعب المصري في 30 يونيو جاء في لحظة فارقة وتوقيت صحيح، إذ أن الإخوان حاولوا ابتلاع الدولة بمؤسساتها والشعب المصري، ولكن ما حدث العكس فالشعب هو من ابتلع هذا التنظيم.

مواجهة تنظيم متطرف

وأضاف «أديب»، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «مواجهة تنظيم متطرف كالإخوان في أي دولة يأتي من جعل المواجهة مباشرة بين الشعب وهذا التنظيم، لأن الشعوب قادرة على ابتلاع هذه التنظيمات وهضمها وتفكيكها سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو الأفكار».

ثورة 30 يونيو

وتابع: «تنظيم الإخوان لم يأخذ غلوة مع المصريين، عام واحد وجرى التعامل معه، إذ خرج حوالي 30 مليون في 30 يونيو مصري من أجل إسقاطه بعدما شعر المصريون بخطر كبير وعظيم، وبالتالي تحركوا لمواجهته».