خالد داوود: أمريكا استغلت الإخوان في الضغط على الأنظمة

قال القيادي السياسي والكاتب الصحفي خالد داوود، إن حديث جماعة الإخوان الإرهابية في واشنطن عن الديمقراطية والحريات، كان سائدًا منذ 2005 حتى ثورة 30 يونيو.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن خطاب الجماعة باللغة العربية يختلف عن اللغة الإنجليزية، ولكن رأت واشنطن أنه من الممكن ممارسة الضغوط على الإخوان لتبني مواقف أكثر اعتدالا، سواء فيما يتعلق بقضايا المسيحيين أو الحريات.

اعتبار الإخوان مجموعة إرهابية داخل الكونجرس

وتابع، أنه بعد 30 يونيو كانت هناك محاولات باعتبار الإخوان مجموعة إرهابية داخل الكونجرس، وتصدى لها نواب من الديمقراطيين وبعض النواب من الجمهوريين، ولكن في النهاية كانوا يرون أن الإخوان جماعة ثقيلة جدًا كمعارضة في مصر، ومن المصلحة الأمريكية قطع العلاقة معها، واستخدامها بشكل ما في الضغوط على الأنظمة.