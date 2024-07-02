رئيس جامعة سوهاج: 30 يونيو كانت ثورة للشعب بكل فئاته خوفا من ضياع مصر

تحدث الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن احتفاء الجامعة بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، قائلا إن الجامعة احتفلت بالأمس بجميع منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب والموظفين والجهاز الإداري، بهذه الذكرى المجيدة الغالية على كل المصريين.

30 يونيو كانت ثورة الشعب

وأضاف «النعماني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن 30 يونيو كانت ثورة الشعب بكل فئاته حتى الأطفال الذين خرجوا مع أسرهم لكي يعربوا عن رفضهم لحكم الإخوان والمرشد، متابعا: «مصر كانت رايحة في اتجاه الاحتلال والفتن والطوائف المختلفة».

حكم الإخوان بُنى على هدم المؤسسات

وتابع أن حكم الإخوان كان عبارة عن نفق مُظلم، إذ كان يُبنى على هدم المؤسسات، موضحا أن خوف وقلق الشعب لم يكن على الأكل والشرب والكهرباء، وإنما كان خوفا من ضياع مصر.