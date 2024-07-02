تطلعات الشارع المصري من الحكومة المرتقبة في السياحة والزراعة

ذكر تقرير حكومي أنّ ملف السياحة أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، منوها أن الحكومة الجديدة ستستهدف تعظيم نمو السياحة والوصول إلى أكبر عدد قياسي من السياح في فترة قصيرة، عبر تعظيم البنية التحتية وتذليل العقبات أمام السائحين، سواء المتعلقة بعدد الغرف المخصصة لاستقبالهم أو خطوط الطيران المهيأة لنقلهم.

تطلعات الشارع المصري من الحكومة المرتقبة

وأكد التقرير، أهمية تطوير الاتصالات ونظام التأشيرات، واستخدام مفاهيم ترويجية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص، وحوكمة القطاع السياحي والاتحادات المنظمة له والشراكة مع الوكالات الدولية التي تقدم ضمانات ائتمانية، فضلا عن تحديث الخريطة الاستثمارية السياحية وفق محددات منظمة السياحة العالمية.

قطاع الزراعة في مصر في الحكومة الجديدة

وفيما يتعلق عن قطاع الزراعة، أوضح التقرير أنّ الحكومة الجديدة عليها أن تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خاصة الاستراتيجية، وإنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية والموارد المائية المستخدمة، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة، وتعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة.