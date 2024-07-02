ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على مواطني أسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات في العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية «على خلاف الحقيقة».

جرى ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة – شهادات تقدير خالية البيانات معدة للتزوير- أكلاشيه خاص بالكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلي بفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).