حركة تنقلات مديرية أمن أسيوط 2023.. تجديد الثقة في رئيس مباحث الفتح

اعتمد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، حركة تنقلات مديرية أمن أسيوط 2023، والتي شملت تصعيد عدد من الضباط وتجديد الثقة لضباط المتميزين.

حركة تنقلات مديرية أمن أسيوط 2023

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن أسيوط 2023 تعيين العميد شريف السرس مأمورا لمركز البداري، والعقيد أحمد عبد السلام للتحريات، والمقدم مصطفى العلاوي ومحمود ضاحي لقسم العمليات، وتصعيد الرائد حسام نجيب، لمنصب رئيس مباحث الغنايم، والرائد مصطفى جمال ناصر رئيس مباحث قسم أبوتيج، والرائد أحمد أبو حطب رئيس مباحث ثان، والمقدم عمرو البنا رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أحمد مهران، وكيل تنفيذ الأحكام، وتجديد الثقة للمقدم علي نصر، رئيس مباحث أول، وتجديد الثقة في المقدم أحمد أبو ستيت، رئيس مباحث الفتح.

أسماء حركة تنقلات مديرية أمن أسيوط 2023

كما تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن أسيوط 2023، الرائد عمرو حمدان رئيسا لمباحث أسيوط الجديدة، والرائد محمد قرشي رئيسا لمباحث ديروط، والمقدم أحمد عاصم، رئيسا لمباحث أبنوب، والرائد أحمد صلاح كرم لمباحث القوصية، والرائد محمود مرسي لمباحث منفلوط، وتجديد الثقة في الرائد عمر عبد العظيم، رئيس مباحث مركز أسيوط، والمقدم مينا عجايبي رئيسا لقسم العلاقات العامة بالمديرية، والعميد محمد الأمير مأمور قسم أسيوط الجديدة والمقدم أحمد تاج رئيس مباحث المخدرات، والمقدم بركات أحمد بركات وكيل مباحث المنطقة المركزية، والعقيد محمود بدوي، رئيسا لفرع المنطقة المركزية.

تجديد الثقة لضباط المرور

كما شملت حركة تنقلات مديرية أمن أسيوط 2023 تجديد الثقة في العقيد أحمد الإدريسي رئيسا لمباحث المرور، والرائد مصطفى شوقي عقيل معاون أول المرور، والرائد محمد الصباغ من التموين لمعاون أول صدفا، والرائد أحمد الحداد للمرور، والرائد سامي ثروت معاون البداري، والرائد محمود فراج معاون مركز أسيوط، وتجديد الثقة لضباط وحدة المرور، وهم العميد إسماعيل المحرزي لإدارة مرور أسيوط، والمقدم أسامة مرسي في إدارة مرور أسيوط، والمقدم أحمد مروان وحدة مرور أسيوط الجديدة، والمقدم ديفيد يعقوب إدارو مرور أسيوط، والرائد محمد صلاح خضر في وحدة مرور الجامعة، والنقيب محمد النجار بوحدة مرور منفلوط، والنقيب محمد البهنساوي وحدة مرور أبو تيج، والنقيب ماهر عبدالهادي لوحدة مرور القوصية، والنقيب عيسى عبدالستار، لإدارة مرور أسيوط، والنقيب أحمد الصباغ لإدارة مرور أسيوط.