مديرية أمن أسيوط في زيارة إلى مستشفى الأطفال للاحتفال معهم بيومهم العالمي

نظمت مديرية أمن أسيوط زيارة إلى مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، ومشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالا بتلك المناسبة.

وتأتي تلك الزيارة، وفقا لبيان، في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع جميع أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

ولاقت الزيارة والهدايا استحسانا من الأطفال، وأعربوا عن سعادتهم لمشاركة وزارة الداخلية لهم الاحتفال بتلك المناسبة.