الخامس في عهد الرئيس السيسي.. المحافظات تنتظر إعلان حركة المحافظين

يترقب ملايين المواطنين بمختلف المحافظات، الإعلان عن تشكيل الحكومة المرتقب، خاصة حركة المحافظين 2024، محددين آمالهم وأحلامهم، منتظرين المحافظين الجدد لوضعها على طاولاتهم وانتظار تحقيقها، والتي تضمنت الكثير من المطالب، أبرزها استمرار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة حزمة الحماية الاجتماعية، وغيرها من المطالب.

ومن المتوقع أن تشهد الحكومة الجديدة، تغييرًا واسعًا في الحقائب الوزارية السابقة، وكذلك في حركة المحافظين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تشكيل حكومة جديدة

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت الاستمرار في منصبه وتشكيل حكومة جديدة تتضمن خبرات وكفاءات وقدرات متميزة، تعمل على تحقيق الأهداف أبرزها محددات الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

حركة المحافظين الخامسة في عهد السيسي

وتأتي حركة المحافظين 2024 المرتقبة ضمن تشكيل الحكومة الجديد، الذي من المقرر إعلانه خلال ساعات، والتي تمثل خامس تغيير منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، ويترقبها أهالي المحافظات بفارغ الصبر، إذ شهدت عدة محافظات بقاء المحافظين في مناصبهم لسنوات طويلة وصلت إلى 5 سنوات منذ الحركة الأخيرة، وسط توقعات بأن تشهد الحركة تعيين قيادات شابة كمحافظين.

حركات المحافظين في عهد الرئيس السيسي

وتنشر «الوطن» تفاصيل حركات المحافظين الأربعة السابقين في عهد الرئيس السيسي، وأبرز القرارات التي تضمنتها والتي جاءت كالآتي:

حركة المحافظين الأولى: أُعلن عنها في فبراير عام 2015 إذ شملت تغيير 17 محافظًا بينما تضمنت الإبقاء على 10 محافظين في مناصبهم، وكذلك شهدت لأول مرة تعيين نائبات للمحافظ من السيدات.

حركة المحافظين الثانية: جرت في فبراير عام 2017 وتضمنت تغيير 5 محافظين فقط، لكن أكثر ما يميزها هو أول قرار بتعيين سيدة في منصب محافظ وهي المهندسة نادية عبده التي تم تعيينها محافظًا للبحيرة.

حركة المحافظين الثالثة: أُعلن عنها في أغسطس 2018، وتضمنت تغيير 20 محافظًا للأقاليم، فضلًا عن الإبقاء على 5 محافظين، وتعيين 18 نائبًا للمحافظين.

حركة المحافظين الرابعة: جرت في نوفمبر2019 وتضمنت تغيير 13 محافظًا، بالإضافة إلى تعيين 23 نائبًا، وشملت تعيين سيدة قبطية في منصب المحافظ وهي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحالي.