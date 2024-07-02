اقتراحات للحكومة المرتقبة لتطوير المستشفيات الجامعية.. أبرزها التحول الرقمي

طالب عدد من الخبراء الجامعيين في الجامعات الحكومية، الحكومة الجديدة بملفات أولى بالعمل خلال الفترة المقبلة، ومنها المستشفيات الجامعية لارتباطها بفئة وشريحة كبيرة من المواطنين في مصر، ومن المنتظزر أن يعلن وزير التعليم العالي التغيير الحكومي الجديد، غدا الأربعاء، وفقاً لما كشفت عنه مصادر حكومية.

استكمال مشروعات التحول الرقمي للمستشفيات الجامعية

وفي بيان، قال الدكتور حسين خالد، الأستاذ بالمعهد القومي للأورام، إنه يجب العمل على استكمال مشروعات التحول الرقمي للمستشفيات الجامعية وربطها بوزارة الصحة، بجانب العمل على ضرورة تحسين أجور الأطباء والتمريض وغيرهم من الهيئات المعاونة في المستشفيات، فضلا عن التطوير الكامل للقطاع الطبي بما يلبي متطلبات واحتياجات العاملين به.

المستشفيات الجامعية جزء حيوي من النظام الصحي في مصر

وأكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، أن المستشفيات الجامعية تعد جزءًا حيويًا من النظام الصحي في مصر، فيجب على الوزير الجديد أن يعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم لتحديث المعدات الطبية والبنية التحتية، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب المستمر للأطباء والممرضين.

وأضاف أنه يجب تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والجامعات العالمية مما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، ويجب أيضًا توفير برامج بحثية طبية لدعم الابتكار وتحسين الرعاية الصحية، وهو ما خطت فيه الدولة خطوات واسعة.