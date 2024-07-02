وزيرة البيئة تستعرض مخرجات تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التوقيت الحالي لإطلاق تقرير، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن سياسة النمو الأخضر في مصر، حيث تتجه مصر نحو ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص، مع ربط قضية التحول الأخضر بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشارت إلى أن هذا التوجه سيساهم في تحقيق جدارة اقتصادية تستحقها مصر وتؤهلها لتحتل موقعًا متقدمًا بين اقتصاديات العالم في السنوات المقبلة، مؤكدة خلال كلمتها بفعاليات «عرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر»، اليوم على حيادية التقرير وشموله على توصيات بناءة، لافتة إلى أن بعض هذه التوصيات إيجابية للغاية، بينما تتطلب بعضها الآخر المزيد من الدراسة.

تحقيق التنمية المستدامة لمصر

أوضحت وزيرة البيئة أن المشاركة الفاعلة في إعداد التقرير ساهمت في ضمان توافقه مع مصالحها الآنية والاستراتيجية، مؤكدة أن مشاركة مصر الفاعلة في إعداد التقرير ساهمت في ضمان توافقه مع مصالحها الآنية والاستراتيجية، مؤكدة على أن هذا التعاون يُجسد جهدًا مشتركًا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمصر. ووصفت التقرير بأنه موضوعي وشامل، مدعوم ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة من مصادر موثوقة، بما في ذلك الحكومة المصرية.

يُمثل إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مصر البيئية، وسيُساهم التقرير في توجيه الجهود الوطنية نحو تعزيز النمو الأخضر وخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

يُقدم التقرير لمحة شاملة عن جهود مصر الاستراتيجية للتحول الأخضر، مُسلطًا الضوء على الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر وارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك في إطار منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، كما يُشيد التقرير بحرص مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية في سبيل تحقيق أهدافها البيئية.