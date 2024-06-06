«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن التحول للاقتصاد الأخضر: ضرورة لدعم النمو

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة الوطن، والخاص بالتحول للاقتصاد الأخضر، وذلك بعنوان «رئيس الوزراء: التحول للاقتصاد الأخضر ضرورة لدعم النمو واستدامته في مختلف القطاعات»، إضافة إلى ملف الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، بعنوان «جهود مصرية مكثفة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

التحول للاقتصاد الأخضر

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، خلال لقائها بالبرنامج، إنّ هناك بعض الدول تتخذ التجربة المصرية نموذج لها، وخاصة تلك التي حدثت خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من استثمارات في كل المجالات.

إعادة تدوير المخلفات

وأشارت إلى وجود وعي كامل لدى المواطنين بأهمية الاقتصاد الأخضر، باعتباره هو المستقبل، موضحة أنّ هناك مشروعات عبقرية وكبيرة، تؤكد أنّ الدولة تعمل في كل الاتجاهات، وفي نفس الوقت، لصالح المواطن.