فنان فلسطيني: نثمن دور «المتحدة» في دعم غزة.. ومصر السند الحقيقي

لاقى قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح دعم أهالي غزة، ردود أفعال واسعة بين الفلسطينيين، إذ أكد الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر أبو سيدو، أنه قرار عظيم ومتوقع من مؤسسة كبيرة مثل «المتحدة»، موضحا أنه لا يوجد عن أي فلسطيني شك في دعم مصر وموقفها الثابت للقضية الفلسطينية منذ قديم الأزل.

الفنان الفلسطيني، ثّمن دور مصر ومؤسساتها الرسمية والشعبية في دعم الفلسطينيين في الأوقات الصعبة قائلا: «مفيش شك إننا نتوقع من مصر سواء المؤسسات الرسمية أو الشعبية دعمها الدائم لكل فئات الشعب الفلسطيني وبخاصة قطاع غزة، هو هذا الجميل الذي نحفظه منذ قديم الأزل، نحن نرى في الشعب المصري والدولة المصرية السند الحقيقي بالمعنى الحرفي للكلمة لإن مصيرنا جميعا واحد وما تهدف له الصهيونية العالمية هو محاصرة الأمة العربية وعلى رأسها مصر شعبا وحكومة، وهذا شيء يدل على الإحساس الوطني من مؤسسات مصر».

«أبو سيدو»، أشاد بالدور الوطني التي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرفع معاناة الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الأعمال التي توضح الحق الفلسطيني: «دورها عظيم وشيء نحفظه دائما ونحفظ ونذكر الأجيال بكل أدوار مصر الرافضة لاغتصاب فلسطين ودحضها الأكاذيب الشعبية للكيان الصهيوني الغاصب والعنصري والمحتل».

ينتظر الفنان الفلسطيني كغيره من أبناء شعبه، ان يشهد مهرجان العلمين، في دورته الحالية اعمالا تدعم القضية الفلسطينية: «أنا واثق إنه هيتم عرض أعمال تدعم القضية الفلسطينية خلال دورة مهرجان العلمين وهيكون هدفها تسليط الضوء على معاناة أهالينا في غزة ورفع معنوياتهم».

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد رفعت شعار «العالم علمين» مزينًا بعلمي مصر وفلسطين، ومن أسفله جملة «تم تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين» باللغتين العربية والإنجليزية في حفل افتتاح مهرجان العلمين.