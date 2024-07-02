أكاديمي فلسطيني عن دعم مهرجان العلمين لغزة: لفتة إنسانية من مدينة المستقبل

إشادات واسعة بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين في دورته الثانية التي ستنطلق من مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، خلال الأيام المقبلة لصالح دعم أهالي غزة، حيث أكد الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، لـ«الوطن»، أنه قرار عظيم ولفتة إنسانية رائعة من مدينة المستقبل.

أستاذ قانون فلسطينيي يثمن دعم مهرجان العلمين لأبناء غزة

«أبو لحية»، ثّمن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنه قرار مقدر من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني ونحيي القائمين على المهرجان على هذه المبادرة القيمة، موضحا أن هذا القرار يأتي اتصالاً بكثير من المواقف المشابهة التي تم اتخاذها من قبل المؤسسات المصرية الحكومية والأهلية، وأن تخصيص 60% من إيرادات مهرجان العلمين الثاني لصالح أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني يأتي في سياق حالة التضامن الكبير ما بين الشعبين الشقيقين في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين وتحديداً في قطاع غزة.

الدور التضامني الذي نشهده من الأشقاء في جمهورية مصر العربية يعبر بشكل كبير عن الإحساس بالمسؤولية لدى كافة مكونات الشعب المصري على الصعيدين الرسمي والشعبي بحسب أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني: «نحن كفلسطينيين نقدر مثل هذه الخطوات ذات الأثر المباشر لإغاثة ومساندة أهلنا في القطاع الذين هم بحاجة ماسة وكبيرة لمثل هذا الدعم».

دعم الشركة المتحدة لأهالي غزة

أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، أكد أنه سيتابع فعاليات مهرجان العلمين وبخاصة تلك الخاصة بدعم القضية الفلطسينية: «هناك حالة من السعادة لدينا جميعا بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أثبتت وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني من خلال دعم المبادرات الشعبية والرسمية لدعم اهالينا».

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد رفعت شعار «العالم علمين» مزينًا بعلمي مصر وفلسطين، ومن أسفله جملة «تم تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين» باللغتين العربية والإنجليزية في حفل افتتاح مهرجان العلمين.