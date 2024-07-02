غرفة «الرعاية الصحية»: برنامج ضخم للتنمية المستدامة من أجل العاملين في القطاع

قال الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أنه جرى عقد اجتماع لأعضاء الغرفة، لمناقشة مجموعة من القضايا من ضمنها التواصل الجيد مع كل الفئات ذات الصلة بصناعة القرار في الدولة، بهدف تطوير وتسهيل كل ما يتعلق بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلى وجود تواصل دائم ومستمر مع وزير الصحة لبحث التطورات والمستجدات للقطاع الصحي.

سبل تطوير العلاقات الواجب إنشاؤها مع مجلس النواب

وأوضح سمير، أنّ الاجتماع ناقش سبل تطوير العلاقات الواجب إنشاؤها مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها من الهيئات ذات الصلة بتطوير وتنمية قطاع الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتورة شرين عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور محمد حبلص، والدكتور هشام ماجد، والدكتور عمرو حمزة، والدكتور أيمن هاني، والدكتور عماد شنوده، والدكتور محمد لطفي.

مؤتمر طبي يقوم على 3 محاور رئيسية

وأكد وكيل الغرفة، أنه جرى الاتفاق على تطوير سبل التواصل مع الداخل والخارج، من خلال تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة، وأيضا الاتفاق على برنامج ضخم للتنمية المستدامة لكل العاملين في قطاع الرعاية الصحية من غير الأطباء، سيتم الإعلان عنه قريبا.

كما سيجري الإعلان عن مؤتمر سنوي كبير للغرفة، يعيد وضع قطاع الرعاية الصحية، وصناعة الصحة في مصر إلى المكانة التي تستحقها، سيتناول ثلاث محاور أساسية، هي الذكاء الاصطناعي، القيادة والريادة، السياحة العلاجية.