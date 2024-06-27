«الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال 5 أعوام منذ انطلاق المنظومة في 2019 وحتى الآن.

خدمات طبية بـ6 محافظات

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الخدمات الطبية والعلاجية التي قُدمت بمحافظات التأمين الصحي الشامل الـ6 وهي (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان)، شملت الخدمات بكل مستويات الرعاية الطبية سواء الأولية وذلك داخل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين للهيئة بالمحافظات، أو الثانوية والثالثية، التي يتم تقديمها مستشفيات الهيئة، وذلك بما يغطي كافة حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن وبما يتخطى أكثر من 3000 حزمة طبية وعلاجية.

تدخلات جراحية دقيقة

وأشار إلى أن حصاد إنجاز الهيئة بالمحافظات شمل كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة من عمليات وتدخلات جراحية دقيقة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء والتي تخطت 550 ألف تدخل جراحي ، منها عمليات تتم لأول مرة بتقنيات متطورة ومستحدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لم يتحمل المنتفع منها إلا 400 جنيه فقط نسبة مساهمة، فضلًا عن كافة الفحوصات التشخيصية والمعملية، وخدمات الأقسام المختلفة للمستشفيات ومن بينها الطوارئ والعيادات والخارجية والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي.. إلخ، وذلك من خلال 28 مستشفى و3 مجمعات طبية بمحافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لنظام التأمين الصحي الشامل.

تقديم أكثر من 27 مليون خدمة رعاية

وتابع البيان: كما شمل الحصاد تقديم أكثر من 27 مليون خدمة رعاية أولية تم تقديمها بـ 280 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، والتي ضمت خدمات الفحص الشامل، الأسنان، وطب الأسرة، والإسعافات الأولية، والأشعة، والمعمل، وغيرها من خدمات طب الأسرة، التي تمثل أكثر من 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن باعتبار طب الأسرة هو بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وقد أطلق نظام التأمين الصحي الشامل ليزيل عبء الإنفاق الصحي عن المواطن المصري، فمن خلال التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومع شموله كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، يتم توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة لكافة المواطنين دون تمييز.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا سعي الهيئة الدائم للارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وجودتها وجودة منشآتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، منوهًا أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة خلال 5 سنوات، من تطبيق المنظومة بدءًا من محافظة بورسعيد في عام 2019 مرورًا بمحافظات (الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء) في 2021، ثم في محافظتي (السويس وأسوان) هي خير دليل على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.