«الرعاية الصحية»: اعتماد 233 منشأة طبية في 6 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، نجاح اعتماد 233 منشأة صحية تابعة للهيئة، وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة، وذلك في 6 محافظات المطبق بها المرحلة الأولى من التغطية الصحية الشاملة.

حصول 135 منشأة طبية على درجة الاعتماد الكلي

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أنّ هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وتمتلك منشآت صحية معتمدة طبقًا لمعايير الاعتماد المختلفة لـ«GAHAR» والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى حصول 135 منشأة طبية تابعة للهيئة على درجة الاعتماد الكلي، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 98 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان».

وأوضح أنّ محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًا، وفي الأقصر 59 منشأة معتمدة كليا وواحدة بشكل مبدئي، بينما بلغ عدد المنشآت المعتمدة في محافظة الإسماعيلية 44 منشأة، و23 منشأة معتمدة مبدئيا في السويس، و44 منشأة في أسوان، و19 منشأة في جنوب سيناء.

جودة الخدمات الصحية

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنّ حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقتها لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.