أسعار أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصرية.. تبدأ من 180 ألف جنيه

السيارات الكهربائية يعتبرها البعض عملية وبسيطة، فضلا عن أنها صديقة للبيئة ولا تصدر انبعاثات مضرة بالبيئة، لذا يزداد بحث العديد من مستخدمي السيارات حول أسعار ومواصفات السيارات الكهربائية في السوق المصرية.

أسعار أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصرية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور أسعار أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصرية، وفقا للمنصات التجارية الإلكترونية لبيع السيارات الجديدة والمستعملة.

أسعار أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصرية

- سيارة WIND –Z 2024K ، راكب، ذات اللون الأحمر، ويأتي سعر هذه السيارة بسعر 180 ألف جنيه.

- سيارة نوبيرا موديل 2002 خليجي أتوماتيك فتيس كهرباء، لون أحمر، وجاء سعر هذه السيارة بنحو 200 ألف جنيه.

- سيارة فولكسفاغن أي دي 4 2024، ذات اللون الرمادي، وسعرها نحو 555 ألف جنيه.

- سيارة2024 VOLKSWAGEN ID4، نقل حركة أوتوماتيك، بنوع وقود كهرباء، رمادي اللون، ويأتي سعر هذه السيارة بنحو 580 ألف جنيه.

سيارة تويوتا أخرى، بهيكل سيارة 4×4، بشحن كهرباء، ونقل حركة أوتوماتيك، وجاء سعر هذه السيارة بنحو 400 ألف جنيه.

وجدير بالذكر، قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن السيارات الكهربائية تمثل مستقبل السيارات في السوق العالمية؛ إذ أنه من المتوقع أن لا يوجد مستخدمون للسيارات البنزين بحلول عام 2040.